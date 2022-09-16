韓國工商會(KCCI)16日指出，韓國製造業第2季庫存較1年前增加18%，增幅寫下1996年以來最大，顯示經濟已全面在走下坡。

韓國製造業在26年前的庫存水位曾大漲22%，然後過了1年，在1997年時就爆發亞洲金融風暴。這場橫掃東亞大部分地區的金融危機，一直延燒至1998年底才算正式告一段落。

創建百年歷史以上的這個韓國最大商業團體表示，此項數據在2021年第2季時一度來到最低，但之後的4季就季季都在增加。庫存水位隨著公司業績好壞，上下波動很自然，但現在都往上走，卻是4年來的頭一遭。

此報告中，韓國大型製造業者上季庫存飆高至22%，與2021年同期減少6.4%相比，兩者間的幅度竟高達28.4%。同時，中小企業也增加7%，而去年同期也是增加，但僅有1.2%。

KCCI認為，庫存增加是因為很多公司行號在為疫後做準備，故囤積很多貨。但沒想到全球供應鏈發生斷鏈，還有俄烏開戰，加上各地通膨大漲導致美國大力緊縮貨幣等不利於銷售事情，陸續累積下庫存水位才愈來愈高。

因為消費需求孱弱，韓國製造業生產以及出貨數字，在上季也是連4季減少。韓國8月出口僅年增6.6%，低於7月9.4%，同時，消費者通膨年增5.7%，央行也在8月底再升1碼至2.5%來抑制通膨再漲。