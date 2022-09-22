法國統計局Insee22日公布，受能源價格飆升與需求減緩的影響，法國9月製造業信心從8月的103小幅下跌至102，與市場預期相符，但連續三個月下跌。其中，企業最擔憂未來產能與訂單下滑。此外，9月涵蓋所有經濟部門的企業信心從8月的104跌至102。