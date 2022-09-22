法國9月製造業信心跌至102 連三個月下滑 21:222022/09/22 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國統計局Insee22日公布，受能源價格飆升與需求減緩的影響，法國9月製造業信心從8月的103小幅下跌至102，與市場預期相符，但連續三個月下跌。其中，企業最擔憂未來產能與訂單下滑。此外，9月涵蓋所有經濟部門的企業信心從8月的104跌至102。 資訊電子業消庫存 元大寶華：需要四個季度 歐企對中漸失投資信心 聯準會升息效應 美國房屋銷售量跌至兩年來新低 #法國 #製造業 #跌至 #下滑 #信心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚節能製造業電價將往上拉 曾文生指淨零重點下步在住商 22:592022/09/21 財經 中概傳真－拼多多 砸百億助製造業攻海外 04:102022/09/20 產業特刊 亞太地區第二 陸企Q4雇傭信心反彈 04:102022/09/21 全球財經 國戰會論壇》兩岸需要「新和平主義」倡議（黃惠華） 00:002022/09/22 海納百川 美升息3碼官員示意將續升 法人：影響台股多方信心 10:152022/09/22 財經 需求不振 面板廠8月稼動率下探6成 04:102022/09/22 產業．科技 蝦皮裁員風暴 陸恐砍700人 04:102022/09/21 全球財經 較上月流失140萬鐵粉 蔡總統聲望跌至43 8％ 04:102022/09/21 政治要聞 專家傳真－在超級景氣循環周期後 半導體業出現層次分明狀況 04:102022/09/22 專題周報 工商社論》今、明兩年全球經濟顛簸前行的原因 04:102022/09/22 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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