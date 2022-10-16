桃園警分局武陵派出所員警日前處理車禍時，熱心的林姓女子發現浪貓，最後發現貓咪無主，由林女領養。(警方提供)

桃園警分局武陵派出所員警日前處理車禍時，熱心協助車禍的林姓女子，突然發現路口有隻貓咪亂跑，為避免引發交通事故，民眾和員警立刻將貓咪「逮捕」回所，警方發現貓咪沒有植入晶片，研判是浪浪。林姓女子獲知後認養小貓，讓小貓有溫暖的家。

警方表示，15日武陵所員警邱梓杰巡邏經過萬壽路與三民路口時，1機車騎士疑似閃避貨車滑倒，員警立即協助交通疏導及通報消防人員到場協助救護。大家忙著關心滑倒的機車騎士時，協助車禍的林姓女子突然發現路口有隻小貓亂竄，高喊「那裡有隻貓！」，為避免影響交通，員警連忙和民眾聯手將小貓「逮捕」。

員警黃敬宸及鄭志宇順利抓住小貓後，帶回派出所內安置，並準備紙箱、布墊、飲水及食物。警方說，原本很納悶怎麼會有小貓出現，後來調閱監視器，發現1輛車經過後，小貓突然出現在馬路上，研判小貓應該天冷躲在汽車引擎空間取暖，恰好經過事故現場掉下來，引發虛驚。也直呼小貓命大，沒有因為汽車引擎發動發生意外，車輛行駛間也沒有因掉下來受傷。

員警發現小貓約3個月大，並沒有植入晶片，推測應無飼主，正當煩惱小貓該如何處理時。林姓女子打電話到派出所關心小貓下落，得知小貓沒有飼主後，隨即到派出所認養小貓，讓小貓有溫暖的家。