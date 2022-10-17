沈慧虹（左八）今天參加新竹市第1座社會住宅中雅安居開工典禮。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹17日表示，路遙知馬力，她參選後周周不間斷提出逾20個政策主題，現已看出效果，她的支持率在穩定上升，未來會繼續努力爭取認同。

沈慧虹今天參加新竹市第1座社會住宅中雅安居開工典禮，她表示，參選至今有許多民調，她都會作為參考，經過更多面向包括能力及人品的檢驗，市民更加看出誰有實際做事及誠懇協調的能力，誰擁有領導城市和團隊處理危機的可信賴度。

沈慧虹指出，最近發現越來越多市民透過不同管道，肯定她與前市長林智堅、市府團隊這8年帶來的建設與改變，用行動喚起更多選民共同支持對的事情、對的人，像是網路發起的「新竹改變大聲說」運動。

她強調，從參選來更周周不間斷地提出超過20個政策主題，市民要的是政績與政策，而不是口水與口號，而這在支持度上看出顯著效果，未來她也會繼續努力爭取選民認同。

另，針對這周末因天候接連取消親子活動與競選總部成立大會，沈慧虹強調，選舉是一時的，市民才是最重要的，她在第一時間取消造勢，代表她對每位鄉親的在乎，凸顯她的執政經驗和團隊的應變能力，是正確和負責的決定。

沈慧虹說，她擔任多年地方父母官，人民生命安全一定最優先，過去8年，每當豪大雨或颱風可能來襲時，她都在第一線的消防局值班、視察防災，前天與昨晚她也透過各種管道關心新竹有沒有災情，很訝異也很遺憾，雙北釀成嚴重的災情，地方父母官竟然沒有聞聲救苦的心態和應變。