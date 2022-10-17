新北市汐止區伯爵山莊社區發生土石崩塌，外界指出土石流與台電高壓鐵塔有關？台電表示，鐵塔早在於民國66年已設置完成 伯爵山莊於之後才開發興建 台電定期維護巡查 45年來歷經多次豪大雨及颱風皆穩固無虞。

伯爵山莊社區土石崩塌處，鄰近台電高壓線路鐵塔，台電說明，昨(16)日已緊急動員至現場處理，土石崩塌處距離鐵塔塔基約有6到10公尺，植被良好。台電針對鐵塔塔基下方及鄰近坡面已鋪蓋帆布，避免雨水滲入土壤再度引起滑落。今(17)日再派具大地及土木技師資格之專家赴現場勘查，擋土牆完整無損，新北市工務局也已判定鐵塔基座穩固，初步研判無安全問題。

有關塔基安全，台電指出，該座鐵塔於66年完成，並非剛新建完成之鐵塔，甚至早於伯爵山莊社區興建，45年來歷經多次豪大雨及颱風侵襲，邊坡皆穩固無虞。

台電強調，45年來均有依據規範辦理定期維護巡查，檢查地基及附近區域有無龜裂、滑動、下陷坍方、開挖或大水沖損等情事，另巡查塔基周邊排水設施、擋土牆等護坡無崩塌、斷裂或傾斜等。至於此次土石流發生原因，將會同相關單位及專家深入瞭解、共同調查。