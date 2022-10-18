台股從萬八跌到失守萬三關卡，指標股台積電更是殺破400元，讓做多的股民損失慘重，有網友在PTT發文指出，這一次碰到的問題恐怕比2008年金融危機嚴重多了，不只股市，未來包括房地產等，只要是有價資產都無一倖免。他並拿2008年舉例，強調如果出現4個訊號，強而且越多越有機會是底部，但目前一個都還沒看到，代表整體市場「離底還很遠，頂多只在半山腰」。

有網友在PTT發文指出，許多人會拿台股這次重挫跟2008年來比較，但這一次的問題比2008嚴重多了，他分析2008年本質是「金融危機+次貸危機」，這次則是「通膨+戰爭+能源+升息+逆全球化」。原PO拿2008年情況舉例，當時出現以下這4個訊號，包括「很多人都被裁員，或減班休息假」、「公教變成求職第一選擇，一堆人大四還沒畢業就考上高考」、「股票沒人要玩，也沒人想聊了」、「房仲業倒一堆，剩下的一直傳訊約你看房」，他強調，這些訊號出現越多個越有機會是底部，但目前一個都還沒看到。

原PO提到，這一次是全球化的完美風暴，雖然台股很強，基本面也良好，但無奈還是要一起被拖下去，最慘的是美國目前才開始要收回QE(量化寬鬆)的舊帳，他直言，不要幻想股市會像2008年，跌個一兩年就復活，一堆人早就看好失落的10年，甚至震盪10幾20年都有可能。

其他網友紛紛表示「這次的問題是沒有QE大絕招可以用了」、「正確，坐等大場面，主權基金破產之類的」、「現在情況比2008慘太多」；但也有人覺得，「2008時企業裁員風暴、到處無薪假；現在是大缺工、人人年薪百萬，怎麼比？」、「台灣只擔心台積電工程師年薪會不會下降 一下降就大 爆炸」、「房市先砍半再來說比2008強啦」。