消息面：

1.美國國務卿布林肯周一在史丹佛大學與前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）對談時表示，台灣的半導體產出若因危機遭到中斷，全球將面臨經濟危機，維持台海和平穩定並確保和平解決兩岸分歧，對美國與全球至關重要。布林肯表示，美方的一中政策不會改變，但其核心是和平解決分歧，並重申美方將堅決履行台灣關係法所做出的承諾，將支持台灣的自我防衛能力。

2.英國新任財務大臣杭特（Jeremy Hunt）周一宣布取消大部分特拉斯（Liz Truss）政府先前公布之「迷你預算案」的減稅措施，包括所得稅基本稅率從20%降至19%、調降股利稅等等。他表示，所得稅基本稅率將維持在20%不變，而能源補貼計畫則於明年4月結束後再行檢討。英鎊一度急升逾2%，報1.144美元。英國10年期債息跌破4%大關，盤中一度大跌42.2個基點，報3.914%；30年期債息一度重挫46.9個基點，報4.315%，創下歷來第二大跌幅。此外，英國央行表示，由於市場已經恢復正常，自下周一起該行將再度出售企業債券。值得注意的是，外媒報導，儘管特拉斯為自己的「操之過急」致歉，但據傳執政的保守黨逾百名國會議員擬對特拉斯發起不信任動議，部分保守黨大老甚至已經秘密討論黨魁的替代人選，其中以前財相蘇納克（Rishi Sunak）呼聲最高。

3.紐約10月製造業指數降至負9.1，比市場預期的負4.3差更多，並為連續第3個月呈現萎縮，市場認為這可能促使聯準會政策轉向。新訂單分項指數為3.7，與9月持平。支付價格分項指數為48.6，高於9月的39.6。就業分項指數為7.7，較9月的9.7下滑。製造商對未來6個月的前景普遍悲觀，10月未來企業狀況指數為負1.8，較9月的8.2大幅下滑。美國10年期指標公債殖利率尾盤上漲1.3個基點，報4.019%，盤中曾一度下挫11.06個基點，報3.9078%。

4.英國撤回減稅措施，帶動英鎊大漲，周一美元指數一度大跌1.23%，報111.92，尾盤跌1.04%，報112.025。惟日圓持續走貶，尾盤跌0.23%，貶破149大關，報149.09兌一美元，再創32年新低。受美元指數回落激勵，周一紐約期金收漲0.9%，報每盎司1664美元。

5.全球經濟前景黯淡，周一紐約期油收跌15美分或0.17%，為每桶85.46美元，盤中劇烈震盪，曾一度上漲1.76%，觸及每桶87.12美元，也曾一度下挫1.17%，報84.61美元。倫敦布蘭特期油收跌1美分或0.01%，為每桶91.62美元。