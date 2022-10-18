沒有景氣循環會是一模一樣的，但這次的周期表現很特別，很難與過去相提並論。施羅德投資集團投資策略師Tina Fong認為，聯準會將會在明年年底調整方向，可能會以較寬鬆應對經濟衰退的影響。

Tina Fong指出，隨著美國聯準會快速升息持續發揮作用，預期明年美國經濟將進入衰退期，數據將會漸趨合理；自戰後以來，每當實質GDP連續兩個季度呈現負成長，美國全國經濟研究所就會將其認定為衰退周期，然而到目前為止，美國還沒有宣布進入經濟衰退。

在近期經濟活動開始緊縮之前，經濟動能甫從Covid-19封城中大幅復甦，總體數據已經回到了正常水平。與過去的周期相比，美國通膨率相對較高，讓人想起1970年代的停滯性通膨，不同的是，Covid-19導致的商品供需不平衡是這次通膨的主因，而烏俄戰爭和中國清零政策對供應鏈的影響加劇了此情況。

隨著美國經濟衰退，未來幾個季度將出現回歸正常周期的數據表現。股市在衰退時可提供評價面較具吸引力，且儘管企業的盈餘低迷，但美國股市通常會受到市場重新評價的激勵。FED在明年年底將調整貨幣政策方向，重回寬鬆以應對衰退的衝擊。