前親民黨籍立法委員黃義交17日自住處頂樓墜樓身亡，享壽69歲。行政院長蘇貞昌說，黃義交是個人才，曾經走過很風光的時代，選擇走上這一條路，令人惋惜、遺憾。

蘇貞昌18日赴立法院施政報告並備質詢前，接受媒體訪問時說，黃義交是人才，也走過很風光的時代，不曉得為何選擇走這條路，實在令人惋惜、遺憾，也請家屬節哀，呼籲國人尊重生命。

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