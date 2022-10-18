男團前成員拿鐵（許豪恩）與「分手妹」陳佩佩於2015年結婚，婚後也都會在各自社群媒體上分享家庭生活，不料昨天雙方竟於限時動態中發布全黑文，女方更寫下：「我的們關係先按下暫停鍵」讓外界懷疑是否兩人感情生變。

拿鐵（許豪恩）曾演出台劇《我可能不會愛你》劇中飾演林依晨的小鮮肉助理Nic，人氣也因此飆升，而當男方結婚時林依晨也有到場祝福，顯示出雙方之間的好感情，怎料卻傳出疑似婚變消息。

在婚變前陳佩佩就因近年來合約問題及休息期間一度流產經歷過低潮，但他仍樂觀面對且因對工作仍有熱忱所以決定復工，也對外表示，「現在的我只想珍惜每一個當下、每一個機會以及每一個喜歡我的粉絲，希望你們也有感受到更真實的我」但是文中卻支自未提及老公。

陳佩佩心碎發文(圖/陳佩佩IG)

陳佩佩心碎發文(圖/陳佩佩IG)

然而，昨晚陳佩佩在社群媒體心碎發文「掰掰不送」，隨後補充說明表示「「但我有許多壓力來源，是來自另一半。所以我決定，我們的關係先按下暫停鍵。」同一時間拿鐵也發出張全黑畫面，似乎是在呼應女方，引發外界討論。