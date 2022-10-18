民眾黨新竹市長候選人高虹安18日舉行「城市願景：Smart Hsinchu」記者會，針對台北市長柯文哲與民進黨立院黨團總召柯建銘最近隔空交火，高虹安表示，柯文哲與柯建銘私交她不清楚，但柯建銘近期發言確實較激烈，不過她身為晚輩仍是笑笑看待，還是會以自己步調，爭取新竹市民支持。

高虹安說，柯文哲與柯建銘兩人的私交她並不非常清楚，但她認為最近柯建銘確實在一些發言上，不管用字遣詞都相當激烈，對於她而言，因是晚輩也只能夠笑笑看待，但也許對柯文哲市長來說，兩人認識比較久，不解為何突然性情轉變，或用詞如此激烈，但兩人之間交情還是他們比較清楚，她則還是以自己步調，爭取新竹市民支持。

針對沈慧虹競辦昨指高虹安支持度已到天花板，高虹安表示，很多數據都是參考，至於是否是天花板，相信大家都可以看得到，她從參選前後，一開始在支持度也是3個候選人的最後1名，持續努力爬升到第2，甚至後來維持第1名領先一段時間，相信這些都是團隊在過程中的努力有被市民看見。

所以高虹安認為，妄自說別人支持度是天花板，代表沈慧虹對新竹市民不了解，其實市民期待改變的希望和力量，像上周六團結之夜造勢活動，即便風雨這麼大，還是有2000多位民眾到場支持，且撐到最後，這都是鐵錚錚的事實，也不需要其他人潑冷水或講天花板，相信自己的支持度，會像新竹的風一樣往上爬升。