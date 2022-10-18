民進黨台北市長參選人陳時中16日搭座車去內湖南港勘災，卻違規迴轉、闖紅燈員警僅勸導、違停公車停靠站8分，遭曾違停被綠營撻伐的國民黨台北市議員徐巧芯酸迴力鏢來了；陳時中競選總部發言人林聿禪今表示，該受罰就要罰，後續的違規罰款將會立即繳納。

有媒報導，民眾影片舉報，陳時中16日晚間勘災時，座車在內湖成功路5段為了搶快闖紅燈，員警攔下卻僅勸導未舉發；陳到南港勘災時，車子還違停在公車停靠區。

徐巧芯臉書大酸說，「這幾個月以來，把違規停車當成十惡不赦的頭號犯罪在打的，現在迴力鏢來了，記得要對陳時中比照辦理啊。陳時中的違規可被開罰6600，是犯婦我本人900的7.3倍，記得要用7.3倍的力量對待他喔！」

徐巧芯說，「闖紅燈必須開罰，不能勸導。我要求，比照徐巧芯模式，公開員警的秘錄器。我想民進黨應該會全部同意吧？」

林聿禪表示，任何狀況下違規都屬不當，都要檢討改進，絕不再發生類似情形。陳時中團隊依法守法，該受罰就要罰，後續的違規罰款將會立即繳納。