萬華芳明館角頭黃清源經營的原生開發公司，被警方列為治安熱點，今年1月，台北市萬華警分局據報，指該公司內疑有人遭拘禁，警員前往現場查看時，卻遭黃姓員工關下鐵捲門，導致廖姓警員被卡在鐵門與玻璃門間40分鐘，直到消防局到場準備破門時，黃男才開啟鐵捲門，台北地檢署今依妨害公務、妨害自由等罪起訴黃男。

檢警調查，今年1月17日晚間，1名女子向萬華分局報案，指她接獲朋友簡訊，要求「報警，可能走不了」，警方依據定位找人時，發現原生開發公司有許多人進出，且正準備拉下鐵門，3名警員上前阻止，但黃姓員工卻仍操縱遙控器，關閉鐵捲門，2名警員脫困，但廖姓警員被卡在鐵門與內層的玻璃門間縫隙。

2名警察敲打鐵門，並試圖停下鐵捲門，同時通報快打部隊，原生公司員工卻不回應，直到40分鐘後，消防人員到場表示要破門，員工才打開鐵捲門，雖然警方進入查看，並未發現該公司有人拘禁情事。但警方仍將操縱鐵捲門遙控器的黃男送辦。

檢方調查時，黃男辯稱遙控器壞掉，但事後消防人員到場，正準備破門之際，鐵門才由遙控器開啟，因此不採信黃男說詞，依法起訴黃男。