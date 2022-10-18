行政院於已公告9月18日池上震災災區範圍，為花蓮縣玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉與台東縣鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、池上鄉及海端鄉，為協助受災民眾，勞保局配合「災害防救法」規定，針對災區因災害致家庭經濟有嚴重損失的勞保、職保、就保、農保及國保被保險人，將依花蓮縣及臺東縣政府所送受災名冊主動比對，給予6個月的保險費補助，若以職業工會會員試算，最高可免繳逾1萬7000元保費。

此外，「災害防救法」也提供勞保、職保被保險人傷病給付，於災區因天然災害導致傷病而不能工作，且未能取得原有薪資者，得自治療當日起請領傷病給付，普通傷病給付門診治療即可請領。

勞保局表示，依災防法規定，災區受災的勞保、職保、就保、農保、國保被保險人自付部分保費免繳，由政府補助，勞保局將依花蓮縣及臺東縣政府所送名冊主動辦理，民眾不需提出申請。

勞保局提及，勞工保險、勞工職業災害保險被保險人，於災區因天然災害致傷病不能工作，未能取得原有薪資者，可以從治療之日起，向勞保局請領傷病給付；請填寫傷病給付申請書及給付收據，連同傷病診斷書，於信封上註明「111年9月18日池上震災申請案件」，向勞保局申請傷病給付。

勞保局說，勞保給付案件秉持從寬、從簡、從速原則辦理，如果投保單位因受災無法代為申請時：可由申請人直接向勞保局提出申請，申請書可免蓋投保單位印信；無法提供金融機構帳號入帳者則可以開立個人支票，寄發給申請人，由申請人本人持支票及身分證至銀行各地分行櫃檯領取現金；若無法取得戶籍謄本，則可以請填寫完整身分證統一編號，由勞保局與戶役政連線查詢；其他證明文件不足時：除透過電腦查證外，可由被保險人或申請人以切結方式辦理。