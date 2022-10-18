尋求連任的新竹縣新豐鄉長許秋澤，被控在採購快篩試劑及口罩時涉及貪瀆，上個月底新竹地檢署以許秋澤、劉家佑等5人涉及貪汙罪嫌重大聲請羈押禁見，獲新竹地方法院裁准，5人不服提抗告，台灣高等法院駁回確定。

高院認為，許秋澤等5人犯罪嫌疑重大，且被告許秋澤、劉家佑、許彩鳳及施品禎就醫療口罩採購案之供述不一，並與卷內證人之證述迥異；被告許秋澤、張鈺乾就清潔隊買官案之供述亦與證人證述迥異，復有證人尚未到案。

高院指出，本案存在被告與共犯或證人間勾串使案情隱晦不明之危險，若僅命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，並不足以確保偵查程序之順利進行，因此駁回抗告，裁定許秋澤等人從9月27日起羈押2月，並禁止接見、通信確定。

新竹地檢署調查發現，許秋澤和廠商等人涉嫌交付、收受賄賂、經辦採購浮報價額、貪汙圖利情節重大，檢察官葉子誠26日指揮廉政署廉政官、檢事官持搜索票，兵分多路前往鄉公所及相關處所共24處搜索，並將許秋澤、劉家佑、許姓課長、張姓員工及施姓廠商及證人共29人傳拘到案。