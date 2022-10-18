機車為增加龍頭穩定度，可裝金屬穩定桿，但有網友發現1輛機車的穩定桿竟是「蒼蠅拍」超另類，其他網友發揮創意說「長得太漂亮被跟車，需要打死蒼蠅」、「路上遇違規的就賞一記蒼蠅拍」，還有人拿任賢齊歌曲《對面的女孩看過來》改編成「寂寞男孩的蒼蠅拍，左拍拍右拍拍，為什麼還是沒人來愛」讓人笑翻。

該網友在臉書「爆廢公社」分享照片，1輛機車的龍頭上裝設1支「蒼蠅拍」，蒼蠅拍的兩頭被用繩索綁在後照鏡的底座處，讓該網友不解其用途為何？據悉一般常見的龍頭金屬穩定桿，主要功能是減少把手震動、加強龍頭穩固性，也能在桿上加裝行車紀錄器或導航，通常是裝在擋車或重機，而「蒼蠅拍」就相當另類。

其他網友紛紛留言笑說「長得太漂亮，跟著太多蒼蠅囉」、「防甩頭，小孩站在前面甩頭就拿起來八蕊」、「台中有槍，新竹有甩棍，優良市民只能帶蒼蠅拍」、「路上遇到違規的就賞一記蒼蠅拍」、「給站前座的小孩抓著用的」還有1名網友留言笑說有幾種可能，其一是被狗追的時候可以嚇狗，其二是在路上如果聽到有人喊「來者何人」時就可以拿起來喊「我乃台北趙子龍」，其三是在路上如果遇到警察伸出手要跟你擊掌時，就可以拿起來跟警察擊掌。

還有網友笑是「寂寞男孩的蒼蠅拍」，是指歌手任賢齊的歌曲《對面的女孩看過來》其中一段歌詞改為「我想了又想，我猜了又猜，女孩們的心事可真奇怪，寂寞男孩的蒼蠅拍，左拍拍右拍拍，為什麼還是沒人來愛」，讓網友笑翻。