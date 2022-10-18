瓦城泰統集團董事長徐承義今日表示，隨著企業規模擴大，未來將邁向國際化，為進行內、外部風險控管與完善企業的稽核制度，更健全企業體質，將正式委託安永企業管理諮詢服務股份有限公司進行ISO 37001反賄賂管理系統驗證的申請，並期待在新的一年通過認證，在企業ESG永續經營的實踐上，踏出重要的一步。

徐承義強調，瓦城泰統集團向來重視公司治理誠信，而反賄賂是公司所有同仁遵守的道德基本價值，基此最高的治理誠信原則下，ISO 37001的驗證推動勢在必行，率先成為餐飲服務業的典範。

安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行副總經理高旭宏也表示，非常開心國內有首家餐飲業者願意推動 ISO 37001 反賄賂管理系統的驗證，成為台灣產業和中小企業的榜樣。此外，瓦城能夠在反賄賂管理的實踐上成為產業首發者，不但要有十二萬分的決心，更要有百分之百的行動要求；未來商業互動關係將適用反貪腐及反賄賂準則，包括董事、經理人、員工、供應商等商業夥伴與受雇者都將納入。

徐承義更指出，本計畫將由集團營運總部之跨部門組成專案推動小組，並由徐董事長擔任本計畫之最高管理階層，將以日常作業、合規遵循、公司治理等三個層面來落實推動，以追求「零容忍」為集團的最高目標。