日前暴雨，民進黨台北市長參選人陳時中勘災被爆出座車多項違規，被問到是否公開道歉？陳時中表示，認錯是應該的。有違規就道歉。

至於國民黨立委質疑，員警執行公務即應開啟秘錄器，陳時中違規闖紅燈員警攔下竟沒秘錄器畫面，還是誰有那麼大勢力讓影片消失？被問到是不是遇到「時中就轉彎」？陳時中表示，沒有人來盤查他，應該是對司機吧，他已經下車了。

媒體報導，16日晚間6點40分左右，陳時中座車往內湖大湖隧道方向行駛時「闖紅燈」，值勤員警上前盤問，陳時中的座車才停在路中間，不一會，員警就揮揮手就讓座車離開，並未開單舉發；此外，陳也被爆料，司機將座車停在公車停靠站內，讓陳與幕僚下車，一度影響乘客上下車。

陳時中被問到警方上前盤查時說了什麼？陳時中說，「這個事情我是不知道啦，我沒有注意」，不過既然認定是違規，繳納罰單、認錯都是應該的。

媒體追問是否針對違規這件事情道歉？陳時中表示，「會啊，當然，我剛才講過，當然是有違規就該道歉，罰單來就立刻繳清」。他要強調，有違規就該認錯。

陳時中說，如果有闖紅燈那真的是不對，無論什麼理由都是不對的；至於穿皮鞋勘災，事後臉書照片不是被撤掉就是「腳」被裁掉；陳時中說，不要讓勘災的焦點被模糊。若穿皮鞋很不方便，打赤腳也沒有問題。

被問到違停在公車的地方是否也能說明？陳時中說，「我覺得是他停車的地方停的不好啦，既然違規了，就應該受罰。」