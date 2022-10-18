四維國小學生在「高雄市推動活力海洋計畫」課程反應熱烈。（主辦單位提供／林瑞益高雄傳真）

為了扎根全民守護海洋生態保育的觀念，由海洋委員會海洋保育署指導的「高雄市推動活力海洋計畫」，持續到國小校園做海洋環境教育巡迴宣導，今年度與國立高雄科技大學合作推出一段「與Zenbo機器人共舞-愛海活力操」，和學子們打成一片。

今年主辦單位與高科大合作推出「與Zenbo機器人共舞-愛海活力操」，受到校園師生們熱烈的迴響，今年度已前往五甲國小、中正國小、鹽埕國小、新甲國小等學校宣傳，預計做7場活動。

愛海活力操由高科大戲劇社為Zenbo機器人設計一段環保短劇的表演程式，讓孩子認識如何在生活中選擇減塑減碳的方式。Zenbo機器人臉部的萌表情讓小朋友們覺得驚喜，歡笑不斷，並搭配動感的活力操，大小朋友一起動動身體，大聲呼喊口號：「愛護海洋人人有責；愛惜資源減塑運動」。還有小朋友說：「學會的愛海活力操回家要教爸媽一起跳。」

此推動活力海洋計畫在過去5年來已經到過鳳山區、苓雅區、三民區等30餘所小學校園，教導學童從小、從生活中實踐保育海洋的做法與觀念。