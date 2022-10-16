王瞳帶領小朋友體驗戲劇表演。（民視提供）

王瞳、陳彥廷帶領小朋友體驗戲劇表演。（民視提供）

王瞳、陳彥廷帶領小朋友體驗戲劇表演。（民視提供）

王瞳等12位藝人帶領新竹五峰鄉的桃山國小的小朋友體驗戲劇表演。（民視提供）

王瞳、江俊翰、李又汝、張家瑋、王凱、羅子惟、榮忠豪、陳彥廷、瑭霏、吳鈺萱、吳欣樺、劉至翰等12位藝人，日前前往新竹五峰鄉的桃山國小，帶領44位孩子們一起體驗戲劇表演。王瞳說，雖然跋山涉水的來到五峰鄉，但是看到好山好水的美景心曠神怡，加上被小朋友熱情的圍繞，身心靈都被療癒了。

鳳凰藝能為回饋社會展開一系列公益活動，先前到五股的水鳥棲地挖整灘地，最近又與華人無國界教師學會合作來到桃山國小，一行人抵達學校前就要先走吊橋體驗學生日常上課的路線，讓藝人體會到偏鄉的交通不便；一進校門桃山國小全體師生們就帶來美妙的歌聲與傳統樂器演奏熱情迎賓，随後藝人陳彥廷也帶領大家暖身運動，12位藝人分成6組，身兼崇右影藝大學的研發長的他擔任演藝老師，與學生共同以戲劇音樂舞蹈創作戲劇演出。

當天「校園人氣王」王瞳表示，這次跟陳彥廷一組，他是真正的老師，很有條理地用學生能懂的語言溝通，讓他們自然融入戲劇，「每一位孩子的眼睛都閃閃發光！」陳彥廷最近忙拍攝《市井豪門》，一上台帶操就被同學認出是劇中羅巧倫的老公「海全」，讓他再度驚訝8點檔影響力。

江俊翰說，雖然很多學生一開始都太過興奮難以受控，所以花很多時間先跟他們交朋友，再分享戲劇經驗，過程中還不斷給小朋友自信和鼓勵，「今天不是單方面教學，自己得到更多，未來也可以運用在戲劇作品上」。

張家瑋說在這裡上課忍不住分心，因為窗外風景實在太美了，讓她忍不住多吸幾口天然芬多精，雖然很早起床出發，但一整天活動卻讓她身體充飽了電。李又汝則說一進教室就被同學告白「好漂亮」，讓她開心了一整天。王凱因小感冒全程戴著口罩教學，也跟學生一起在地上爬跟滾，成了孩子王。

泰雅族的榮忠豪，來到泰雅族居多的桃山國小，覺得好像回家一樣親切，自己也用泰雅族跟學生自我介紹，獲得滿堂彩。羅子惟則在學校遇到幾位客家學生，還以客家話交談，他說現在森林小學都好盛行，感覺學生也都落落大方，透過這次的互動交流也感受到滿滿的熱情。吳鈺萱則說很開心被學生們叫「姊姊」，非常享受跟學生之間的情感互動。瑭霏也說學生都好可愛，每一位都是開心又開朗。