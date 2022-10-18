根據集保最新統計，國內半導體ETF截至10/14止，投資人數再次突破25萬人大關；全體半導體ETF受益權單位總數，更創下史上最高，半導體ETF這波人氣買氣雙雙成長，完全不受台股修正影響，看出下半年國內ETF投資人，趁半導體個股及ETF跌至相對低點，掀起另一波半導體「瘋存『谷』」熱潮！

本周五(10/21)即將首次除息的新光臺灣半導體30 ETF(00904)基金經理人王韻茹表示，目前台灣半導體供應鏈面臨大幅度庫存修正，連同上游晶圓代工龍頭台積電，預估從第四季至明年上半年承壓，壓抑股票評價表現，不過中長期來看，5G、AI、HPC趨勢仍在，預估國內半導體供應鏈，庫存修正的逆風有望於2023年上半年結束，目前主要受強勢美元、美國禁令、半導體庫存調整影響，造成近期股價大幅修正，但上中下游一線大廠，股價評價陸續回落到長期低檔水位，反而提供長線佈局買點。

根據臺灣證交所統計，下半年台股前10大盤中零股成交排行，台積電始終高居於榜內，小資族對於台積電的零股買氣不墜；另外，根據臺灣集中保管結算所最新統計，截至10/14止，國內4檔台灣半導體ETF的「總投資人數」再次突破25萬人大關，來到25萬615人；若觀察4檔半導體ETF的「受益權單位總數」，截至10/17止，共計有259萬6,760個單位數，創上2021年5月國內首檔半導體ETF上市以來最高，尤其是下半年以來，半導體ETF的「投資總人數」或「受益權單位總數」，持續維持成長態勢，與半導體股價一路探低的走勢大相逕庭，顯示台灣投資人對半導體熱度不減，半導體ETF持續扮演吸金急先鋒。

新光投信表示，第四季至明年第一季半導體股價愈震盪、半導體ETF兼具股價中長線成長潛能與每季配息收益雙重優勢，投資買氣仍有望持續「溫火慢熬」，建議投資人可以趁ETF除息日前把握最後申購時點，掌握最佳「存谷」良機，新光臺灣半導體30 ETF(00904)將於10月21日(五)除息，投資人參與配息的最後買進日為10月20日(四)、11月21日(一)為收益分配發放日。