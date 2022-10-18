10月17日晚間，1架俄羅斯Su-34戰鬥轟炸機因機件故障而墜毀，不幸的是，戰機砸進一座公寓大樓中，造成13人死亡。事故現場照片火光與濃煙衝天，飛行員逃生的降落傘同樣入鏡。

美聯社報導，事故生在亞速海東邊的港口城市葉斯克(Yeysk )，戰機在起飛後不久就遇到引擎起火，飛行員決定跳傘，2名飛行員都生還，但失去控制的戰機撞向9層樓的公寓大樓，造成至少13人死亡，19人受住院。其中 3人是因大火難以逃生而選擇跳樓，相當不幸。

⚡️Самолет Су-34 упал в #Ейске на жилой дом по адресу ул. #Красная 47.



Заявления МО РФ:

— При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО потерпел крушение самолет Су-34.#Ейск #Россия #крушение #Су34 pic.twitter.com/1WvRlNr8Y3 — Типичный Донецк (@typicaldonetsk) October 17, 2022

一段影片顯示，這架戰機低空飛掠城市時，發生了2次小爆炸，很可能是引擎起火，之後就撞進了公寓。

Surveillance camera caught the moment of a Russian Su-34 crash in Yeysk. pic.twitter.com/vQ8hDxmlsx — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022

Su-34「後衛」(Fullback)是由Su-27「側衛」(Flanker)衍生出的超音速雙引擎戰鬥轟炸機，機體比Su-27更龐大，具有更長的航程和武裝攜掛量，是俄羅斯空軍相當倚重的戰鬥轟炸機。

在敘利亞戰爭中得到相當多的作戰經驗，但是在此次烏克蘭戰爭期間損失不少，統計已有14架Su-34被擊落，多數是遭到單兵肩扛式飛彈獵殺。其實Su-34飛行速度可達2馬赫，機身也有強化，強大的雷達能夠使它具有視距外武器投放能力，按理肩射式飛彈也很難打中。然而在俄烏戰爭期間，Su-34經常低空飛行投擲非導引的傳統炸彈，這就容易被烏克蘭地面部隊掌握動向，在行徑路線上設伏擊落。