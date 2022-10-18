台灣大哥大18日宣布，攜手台灣三洋共同研發台灣三洋首台智能清淨除濕機智慧家電，同時也是台灣第一台支援跨品牌串接之智能清淨除濕機。

台灣大總經理林之晨日前表示，下半年來自5G、電商及家用寬頻上網等三大成長引擎將加速成長，而5G接下來的中期發展、也就是5G開台後的3～6年內，物聯網相關應用發展將快速發展，台灣大預估明、後年就可以逐漸看到成果。

台灣大透露，已與綜合型本土家電品牌台灣三洋、聲寶、大同、禾聯，以及展晟照明、艾美特等多家品牌合作升級研發智慧家電。這次與台灣三洋攜手研發的台灣三洋首台智能清淨除濕機，除了具備負離子淨化及甲殼素抗菌濾網的雙效淨化設計、快速乾衣功能，也是國內家電品牌唯一支援台灣大哥大智慧家庭APP的家電商品，主要特色就在利用手機即可遠端操作感應環境濕度、開關或定時，也能及時收到水箱滿水、故障警示通知，並與其他智慧家電連動。

台灣大強調，智慧家庭Smarter Home APP支援一次控制多品牌的智慧家電，串接Google Nest智慧音箱使用「Ok Google」聲控語音助理，並與台灣大智慧家庭的系統整合，就能與不同品牌家電串接打造專屬的智慧家庭 ，亦可透過手機或智慧音箱語音操控家電。

電信業者為了擴大消費族群，搭配門號的補貼購機優惠，已經從手機擴大至3C商品，但大多侷限在擴大採購3C商品讓門號用戶優惠選購，台灣大這次擴大至與家電廠商合作研發3C商品，則首開電信業界先例。