日本常有些神奇產品，一名網友表示，日本群馬縣一家烏龍麵店推出手工製作的「心經麵條」，只見扁平的麵條上刻著密密麻麻的心經經文，讓不少網友看了直呼，普通的湯麵頓時充滿了能量，感覺吃了可以消業障。而這款超狂的麵條在台灣也買得到，知名購物網站有代購販售一包約新台幣800元。

一名網友近日在臉書社團《日台交流広場（台湾と日本）》上分享，日本群馬縣太田市一家烏龍麵店「新田乃莊」花了20年的時間研發，終於製作出純手工的《般若波羅蜜多心經》烏龍麵，名為「法燈（ほうとう）」。從圖片中可見，寬扁的麵條上面印滿了心經的經文，密密麻麻的小字，讓一碗普通的湯麵頓時充滿了能量。

日本烏龍麵店家推出超狂心經麵條，密麻經文引起千人討論。（圖／翻攝自日本「新田乃莊」官網）

原PO說，這種寬寬扁扁的麵條用小麥粉製成，平常會和蔬菜一起拌煮，是群馬縣當地極具代表性的鄉土料理，某天店家突發奇想，將《般若波羅蜜多心經》以食用焦糖色素加上竹炭印在麵條上，如此一來，麵條上的經文在下水煮過後，也不會糊掉或消失。而吃完一碗麵，就等於吞下整部心經，感覺修行滿滿，功德無量。

超狂照片曝光後，吸引千人朝聖，不少網友暴動直呼，「罪孽深重的人還不趕快去吃」、「積陰德的101種方法」、「吃完以後功德無量」、「比符咒、符水更好吸收」、「邊吃邊消業障」、「麵條穿腸過，我佛留心頭」。另有網友則好奇說，這樣神聖的麵條，是不是只能搭配素菜煮，感覺丟到牛肉麵裡面一起滾，好像會下地獄。

而這款超狂的心經麵，在台灣知名購物網站上也有販售，一盒裡面有3小包，價格落在790到950元不等。