一名女網友結婚3年一直未能懷孕，經朋友推薦去一間私人宮廟，聽說去過的人沒多久都懷孕了，而宮廟師父看到她以後，就說她當初結婚選錯日子，要化解就要積陰德，捐10萬元幫困苦的人辦後事，否則就會很難懷孕。這樣的結果讓她陷入兩難，深怕砸了錢以後也沒能懷孕，但又擔心萬一不照做，之後做試管嬰兒可能也會失敗。貼文引起網友討論。

一名女網友近日Dcard上發文表示，她與老公結婚3年遲遲生不出小孩，先前曾有自然懷孕過一次，但因為胚胎萎縮流產了，後來就再也沒有傳出好消息，隨著年歲增長，她已經快要變成高齡產婦，因此越來越著急。

女網友指出，朋友知道她的狀況後，介紹一間私人宮廟給她，稱很多人去之後沒多久就懷孕，她聽了將信將疑，但還是去那間宮廟問看看，當天接待她的師父說原PO沒有小孩是因為當初結婚選錯日子，若要化解就要積陰德，而最近剛好有困苦的人沒錢下葬，大概需要捐款10萬元，師父強調這筆錢不是給他，而是給需要幫助的人。

女網友坦言，她聽到10萬以後很震驚，只是想懷孕竟要花這麼多錢，但宮廟師父說只要做了這件事保證很快就能懷孕，她表示要和家人討論就先離開，後來她去家附近的觀音大廟求籤詢問，若真的這樣做了就能有孩子嗎？沒想到竟連續擲出3個聖杯。

女網友表示，10萬元他們是可以負荷，但還是很懷疑這種做法的有效性，畢竟若能順利懷孕那也不是大問題，但就怕這錢如同肉包子打狗，有去無回。而且因為宮廟師父一直強調說「不化解這問題，以後也很難懷孕！」而她和老公本來說好要去做試管嬰兒，她也擔心砸錢做試管一直失敗，不知道大家對於這種民俗信仰的說法是如何看待。

貼文引起網友討論，「如果真的那麼有用，就不用那些醫生了，醫院也都可以收起來了， 把錢花在醫學方面比較值，信仰可以有，但不要迷信」、「10萬不如拿去試管，聽起來有點詐騙」、「當人想要懷孕無助時，的確會尋求一些心靈寄託，但一次10萬真的很誇張，神明真的想給妳小孩，就算你只是去拜拜，投個香油錢也會有」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！