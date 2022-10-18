遇到爛朋友還是趕快斷捨離，一名網友分享，最近斬斷了一段10年友誼，因為這位老朋友充滿負能量，每次聊天都在抱怨，似乎人生裡面已沒有任何快樂的事，讓他聽到很厭煩，最終直接吐槽說「我不是張老師也不是心理醫師，沒有責任也沒有義務，要一直接受你滿滿的負能量。」

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上表示，最近和一個認識10年的朋友絕交，因為對方實在太喜歡抱怨，滿滿負能量的對話內容，讓他看了崩潰直呼「你的生活真的都沒有絲毫正向還是快樂的事情嗎？」

從兩人的對話截圖中可見，原PO的朋友滿滿的負能量，不僅老是重提在大學期間，沒有應徵上工讀生的往事，甚至還曾經為了大吐苦水，直接打電話到原PO公司，這種不分時間、不看場合的誇張行為，最後終於讓原PO暴怒直呼「「不要每次打來都跟我說一堆很負面的事情，我覺得很煩！」但朋友聽了不但沒有反省，反而開始用兩人10年的交情情緒勒索。

原PO崩潰地說「我不是張老師也不是心理醫師，沒有責任也沒有義務，要一直接受你滿滿的負能量，所以直接封鎖謝謝再聯絡」。

貼文引起網友討論，「拿10幾年的交情來情緒勒索，根本就是情勒大師，還是封鎖比較好」、「情緒勒索真的很討厭，誰沒低潮過，日子還是要過不是嗎？與其一直抱怨不如想想怎麼改變吧」、「你居然願意收10年垃圾，還好10幾年就劃下句點！」