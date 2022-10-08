一名工程師控訴人妻與貨車司機發生婚外情，兩人不僅利用工作空檔發生多次性行為，還互傳鹹濕對話「我才一直想吃你痘痘時，噴水水跟你抽搐一下的畫面」、「我要吸爆你」等，人夫發現後怒告司機侵害他的配偶權，法官審理後，判處司機須賠償25萬元。

據判決書指出，人夫為一名工程師，與妻子在106年結婚，育有2子，人夫主張妻子在網拍公司工作，可能因此認識網拍物流公司之貨運司機，司機明知妻子已婚，仍與妻子交往甚至在工作或休息時間多次發生性行為。

人夫在今年7月發現妻子行跡莫名及LINE對話紀錄內容，發現兩人會互傳照片給對方觀看，還兩人相約至旅館發生性行為、討論性行為過程，妻子事後也坦承其與司機有婚外情及開房間，人夫控訴貨車司機侵害他的配偶權，憤而提告求償。

貨車司機則辯稱，人夫平時對其年幼子女拳腳相向，不只一次毆打年幼子女，導致年幼子女鼻血直流，臉部、下巴受傷，還將人妻當成奴僕使喚，更數度對其家暴，也有醫院的就診驗傷紀錄；人妻也曾對他說，她與丈夫的婚姻是為了小孩而維持，不可能與丈夫同偕白首。

司機還表示，人妻拒絕與丈夫發生性行為，對方竟強迫她發 生性行為；辯稱兩人的家庭、婚姻並不圓滿，婚姻已產生嚴重破綻，無共同生活之圓滿安全及幸福可言，縱使他未與人妻交往，亦無可能破壞已不存在之圓滿安全及幸福，人夫並無實際損害發生，自無損害賠償請求權存在。

法官勘驗兩人的對話紀錄發現，司機曾說「啊月要來了，我才一直想，吃你痘痘時噴水水跟你抽蓄一下的畫面」、「射完的時候超級敏感」等，而人妻則回應，「我也要吸爆你」、「熱熱的我很舒服」等。

法官勘驗兩人對話紀錄認定，兩人行為已侵害人夫的配偶權，司機雖抗辯人夫對妻子有家暴及妨害性自主等行為，縱認抗辯為真，兩人在法律上仍為夫妻關係，不得據此正當化司機不法侵權行為，判處司機須賠償人夫25萬元，可上訴。