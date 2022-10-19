高雄鼓山魚市場曾經為高雄市第一座現代化的魚市場，見證哈瑪星最繁榮時刻，隨著漁業重心從哈瑪星轉移至前鎮漁港而沒落，為重現其昔日風華，高雄市政府於110年啟動改造計畫，整建開放塵封已久的老舊空間，拆除危險建物並整理週邊環境，將第一拍賣場整建為高雄農漁精品展售中心，將在10月21日正式開幕，打造富有歷史意義的高雄海景第一排！

海景第一排夜景新地標 鼓山魚市場10/21浪漫開幕│高雄

海洋局長張漢雄表示，鼓山魚市場鄰近鼓山輪渡站，位居絕佳地理位置，並比鄰多個觀光熱點如西子灣、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區，周遭景點來往遊客人潮眾多，但是既有的漁業發展文化及觀光優勢沒有得到充分發揮。因此，市府爭取中央農業委員會、交通部經費並投入資源整建活化舊魚市場域，打造嶄新的農漁精品展售中心，提供民眾多元購物選擇，除了有澎湖花枝丸領導品牌-宏裕行、產銷履歷認證-凱亞良品、高雄青農產品-打GO嚴選、旗津超人氣老字號-正家興波士頓派等高雄在地特色店家，更有最浪漫、獨家海景第一排「津漁聚物所」餐廳，把海鮮、啤酒、海景、夕陽融為一體，配合展售中心夜間燈光從玻璃帷幕穿透出來照映在海面上，點亮港濱，促進高雄夜間經濟，打造高雄獨家夜景新地標！

10月21日開幕當天邀請到最受歡迎中華職棒-樂天女孩Yuri及穎樂參加記者會，為此舊樓新生加油打氣，還會教大家如何在場域內隱藏版打卡景點拍攝到IG美照。此外，更有「津漁聚物所-海啤兒Hi Beer!市集」於戶外廣場強勢登場，與特色餐車串聯美食饗宴，周末還有網紅及直播主輪番上陣，介紹最棒漁貨、伴手禮及最美現代魚市場，滿足一站式吃喝玩樂購物體驗，歡迎市民朋友10月21日來鼓山魚市場共襄盛舉！