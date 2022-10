台北國際藝術博覽會 ART TAIPEI 2022 即將在10月21日至24日於台北世界貿易中心展覽大樓世貿1館盛大展出,「333畫廊」今次以主要展位進軍以台北藝博做為進軍世界的前哨站,宣示著「333畫廊」新世代接班人企圖打造國際一線畫廊品牌之決心,同時也透過此次展會,讓世界級藝術家看見333畫廊品牌的能量爆發力。

尤以「333畫廊」在負責人林美伸接班後,以「當代語彙、市場趨勢、藝術教育」三個向量作為目標,為品牌「3」賦予新意,在力學的世界裡,「3」可以代表維持動態平衡的最穩定結構,意喻333畫廊作為一個品牌,其旗下作品,秉持這三大標準,不管未來面對國際藝術風潮任一向量的變化,都能在變化莫測的市場與風潮裡,穩固地挺立其價值。

此屆台北藝術博覽會,策展主軸除了跨地域、媒材的選自日本、韓國、西班牙、俄羅斯等20位海內外藝術家的作品外,重點以三位備受矚目的藝術家:西班牙的 Javier Martin、新銳藝術家-朱晨維,以及澳洲藝術家-Nathan Paddison,個別展示何為品牌所定義的「當代語彙、市場趨勢、藝術教育」。

擁有當代視覺語言的西班牙藝術家 Javier Martin

Javier Martin有豐富的國際藝術殿堂參展經驗,並也將於ART TAIPEI 2022 活動中現身。

以「Blindness」創作系列聞名西班牙藝術家 Javier Martin,作品結合霓虹燈與拼貼畫作呈現,透過不斷嘗試、變換不同的創作媒材、方式與可能,廣受藝術界、時尚界的迴響。作品中的人物與流暢的霓虹線條像是「劃重點」般地指引人體作為靈魂的載體,每個人內在所透露出的閃光點都各異其趣,也值得被仔細駐足欣賞。

Javier Martin有豐富的國際藝術殿堂參展經驗如 Art Basel與Art021等。並曾受美國傑克遜維爾當代藝術博物館(MOCA Jacksonville)邀請個展,更為「世界三大影展」之一的坎城影展(Festival de Cannes)打造巨型藝術作品。而韓國龍頭SM娛樂也邀請爲南韓天團東方神起的「最強昌珉」、 知名男團SHINee ,和《魷魚遊戲》李瑜美打造多項超吸睛藝術作品。

藝術教育與對話 - 新銳藝術家朱晨維

台灣藝術家朱晨維將過往的參展經驗吸收轉化,從熟悉的平面畫作近一步嘗試在 ART TAIPEI挑戰打造立體大型公共藝術。

新銳藝術家朱晨維,在台北當代國際展會中以結合潮流及時尚文化語彙大放異彩並廣受不同世代收藏家的認同與喜愛。在幾個月的沈澱後回饋到創作的能量上,作為獨家簽約代理的333畫廊則再次與朱晨維共同策畫此次台北國際藝博會中的創作及策展脈絡,打造全新觀展體驗。除了著手準備海外多場展覽計畫的同時,將過往的參展經驗吸收轉化,從熟悉的平面畫作近一步嘗試在 ART TAIPEI挑戰打造立體大型公共藝術!此番有著全新創作態度的朱晨維在「Fly me to the moon」的畫作世界中開啟跨領域創作,叼著襪子的俏皮小狗《Sunny》的立體大型公共藝術則希望與觀賞者在展場空間「互動」產生對話,進而討論對作品形式的美感鑑賞,抑或作品與觀者建立連結的情感共鳴,也是觀者如何從品牌主理人的選品中吸取養分的關鍵。

未來市場 澳洲新興藝術家 Nathan Paddison

台北藝博 Nathan Paddison 將帶來有史以來最大作品展出。

具純粹和詼諧於一身的澳洲新興藝術家 Nathan Paddison,被譽為天賦自學的藝術家。他的創作使用多重媒材,透過大膽的色彩、語言和比生命更大的人物來傳達他陷入困境的過去的經歷,在每一幅畫中都具有深厚自我情感投射。Nathan Paddison 在國際、台灣市場皆擁有極高關注度,舉辦過的個展屢創佳績更受到市場的青睞,本次 Nathan Paddison 將帶來有史以來最大作品展出,可以更近距離的欣賞將所有多種媒介素材重塑內化的童趣畫風詮釋藝術家本人對於自身相關話題延伸的獨特視角。

不設限的當代語彙

日本藝術家山口真人(Masto Yamaguchi) 以及巽千沙都(Chrisato Tatumi) 原作也都將在台北藝術博覽會展出。

333畫廊秉持著喜愛分享多面向藝術熱忱,從廣度與深度搭建觀眾與美學文化間的橋樑。在展場空間中還可欣賞藝術家山口真人(Masto Yamaguchi)描繪有著濃厚虛擬現實感的女性與現代自拍文化的反思。而另一位畫作以繽紛色彩、夢幻糖果、甜點等可愛風格聞名的日本藝術家巽千沙都(Chrisato Tatumi)擅長為所有女性打造充滿治癒氣息可愛又堅固的防禦牆。同時還有獨特簡單線條多重色調卻搭配著扁平面漫畫風格的櫻井肇;由塗鴉為靈感打造繽紛潮流感的泰國藝術家 BENZILLA;以現實主義演繹層次意義的俄羅斯藝術家Дарья Колосова(Daria Kolosova);將當代藝術轉化為寫實與虛幻之間的韓國藝術家 Woojung Son 等多位國際藝術家。

此次台北國際藝術博覽會,333畫廊彰顯的便是:從過去到未來,品牌將不設限地打開新局,透過精選梳理後的國際藝術家作品,肩負起教育觀眾當代美學的使命,進一步在市場中指引喜愛當代藝術的民眾與藏家們看見獨到的新篇章!

「ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會」展覽資訊

公眾展期

2022年10月21日(五) 14:00-19:00

2022年10月22日(六) 11:00-19:00

2022年10月23日(日) 11:00-19:00

2022年10月24日(一) 11:00-18:00

展覽地點

台北世界貿易中心-展演一館 F02(台北市信義區信義路五段5號)