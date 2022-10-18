臺南市教育局109年起推動的兒童藝術教育節活動，今年首推結合師生創作的兒童藝術教育節主題曲「五藝全開 齊奔FUN」，做為2023年開跑活動，並於今(10/18)日舉辦首播發表會，黃偉哲市長親臨現場，欣賞由新東國小及永康國小學生分別以舞蹈及演唱方式演繹主題曲，並致贈詞曲創作者丁女玲校長及胡毓琪教師感謝狀。

黃偉哲市長表示，已是第三年辦理的臺南兒童藝術教育節，不但伴隨臺南學子成長，活動內容也不斷創新求變，透過藝起玩、賞、學、武、show五藝系列活動，將藝術教育向下扎根並提供學生多元展能的舞台，今年度除首創宅急便街頭藝人到學校展演活動外，又創新推出專屬於臺南兒童藝術教育節的主題曲，從作詞、譜曲、演唱到舞蹈，都是由臺南師生共同創作完成。

台南市教育局推動的兒童藝術教育節活動，今年首推結合師生創作的兒童藝術教育節主題曲「五藝全開 齊奔FUN」，也做為2023年開跑活動，並於10月18日舉辦首播發表會。(照片/台南市教育局提供)

教育局鄭新輝局長表示，本次用音樂展現師生精彩的創作成果，由月津國小丁女玲校長作詞、永康國小胡毓琪老師譜曲、永康國小合唱團演唱，新東國小學生舞蹈表演，從開始發想到成果產出，都是師生共同的學習歷程，符應兒童藝術教育節跨域核心素養的精神。

月津國小校長丁女玲表示，創作發想是希望藉由主題歌曲的聆聽與傳唱，讓大家了解活動主要內涵與特色，歌詞以精簡文字傳達「五藝」與「FUN藝」為創作理念。「五藝」包括「藝起玩」-設計FUN藝體驗課程，體驗動手玩創藝樂趣；「藝起賞」-拓展欣賞藝文展場與交流，增添生活繽紛藝術色彩；「藝起學」-多元跨域藝術課程，親子共學體驗生活即藝術、藝術即生活；「藝起武」-提供學校傳統藝術、舞蹈及音樂社團武動場域，讓精彩演藝得以傳承與創新；「藝起SHOW」-為學校創意戲劇社團搭建多元舞台，讓孩子們勇敢秀才藝。

主題曲旋律由永康國小胡毓琪老師創作，希望能表達歌詞所蘊含的美感，期待藏在歌曲裡的童謠開啟創作的星光，用音樂美化心靈、豐富生活。並由永康國小張嘉純老師協助指導學生演唱，師生聆聽彼此的獨特歌聲，並探索如何堆疊出最協調悅耳的和聲，透過實驗完成最完美的版本。