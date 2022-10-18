新北市長侯友宜今視察「陶、藝、山、水」四藝徑工程成果，肯定道路意象營造及友善空間施作。（蔡雯如攝）

新北市府近年力推三鶯文創整合計畫，陸續興辦多項重要建設，其中「陶、藝、山、水」四藝徑工程，分別針對陶瓷老街、鶯歌車站、新北美術館、陶瓷博物館等重要景點，規畫友善步行空間，重新整修路面人行道。（新北市工務局提供）

新北市府近年力推三鶯文創整合計畫，陸續興辦多項重要建設，其中「陶、藝、山、水」四藝徑工程，分別針對陶瓷老街、鶯歌車站、新北美術館、陶瓷博物館等重要景點，規畫友善步行空間，重新整修路面人行道，9月底全數完工。新北市長侯友宜今視察，肯定施工成果，期盼捷運三鶯線、美術館轉運站等建設完工後，可以帶動鶯歌文化，打造成國際觀光藝術城。

侯友宜表示，三鶯文創計畫希望帶來更多文化產業，市府為了開闢人行友善步道，先前多次與地方溝通，從鋪面材質、停車空間等逐一探討，將鶯歌陶瓷老街至陶博館、美術館、鶯歌火車站的人行道串聯，再銜接轉運站的人行道，也串起鶯歌最美麗的產業，民眾以後來鶯歌不用開車，步行就可以一覽所有景點，低碳旅遊，市府未來也會努力，讓陶瓷二代青年返鄉接棒，傳承鶯歌文化。

工務局長詹榮鋒報告指出，「陶、藝、山、水」四藝徑工程經費為2.8億元，中央補充0.58億元，其餘地方自籌，四藝徑分別整修尖山埔路、館前路、建國路、溪畔小徑，將人行空間串聯改善，提供休閒、訪古、藝術、健行等多樣的友善步行空間，未來遊客可以利用徒步的方式，體驗鶯歌在地之美，機車停車、人行空間都變得更加寬敞，營造出舒適的人本環境。

其中「陶」路線的陶瓷老街，代表鶯歌區觀光景點的陶藝文化聚落，隨著捷運三鶯線興建，未來會有更多觀光人潮湧入，市府考量老街人行道鋪面破損、行車易打滑、標誌標線不明確等問題，2018年起逐步完成，將老街靠近重慶街、陶瓷街及尖山埔路1至105號的前人行徒步區重新粉光，改善兩側無障礙空間，另將行車需求較高的育英街及尖山埔路107至235號恢復成瀝青混凝土材質，重新串聯老街人行道。

「藝」路線的館前路藝術大道則是沿著三鶯之心空間藝術特區闢建，串聯起陶博館、新北美術館及捷運鶯歌車站人行步道，讓民眾有完整徒步空間，配合鶯歌火車站及捷運三鶯線的戶外藝廊空間，民眾可自然欣賞景觀和建築之美。

另外，民眾搭乘火車到鶯歌站後，也可走「山」路線，從建國路前往孫龍步道、鶯歌石方向，路上可見跳色的綠色地磚、桐花里程指標，累了也可以在綠化空間的樹木下座椅休憩，感受綠意之美；被大漢溪環抱的「水」路線，則以藍色、流動、波紋等視覺元素，作爲設計主體，導引民眾進入陶博館側邊的溪畔小徑及風華步道，市府改善溪畔小徑原有的淺道，配合新設入口廣場，以及風華步道鋪面的綠化欄杆，讓空間融入綠意。