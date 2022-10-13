立法委員何欣純13日偕同水利相關單位、民代、當地里長會勘大智排水，盼早日進行整治。（潘虹恩攝）

台中市大里區祥興里大智排水水岸，與旱溪屬同一流域，卻與旱溪康橋形成兩樣情，旱溪康橋整治成功，成為周邊居民親水休憩的廊道，大智排水仍是雜亂封閉、遭嫌棄的河岸；立法委員何欣純13日偕同水利相關單位、民代、當地里長會勘大智排水，盼早日進行整治。

經濟部水利署副總工程司陳建成、第三河川局局長張稚煇、市府水利局總工程司連昭榮、市議員李天生、林德宇、市議員參選人張芬郁及大里公所課長何子昇、祥興里里長黃春梅皆到場一同會勘。

連昭榮指出，目前大智排水水環境改善計畫第1期爭取到前瞻水環境計畫6800萬的預算，由喬城一橋至大智新橋，約440公尺的範圍做水環境改善；由於目前人與河岸的親近空間較少，會以人與自然和諧共生的方向整治，兼顧生態保育，盡量讓自然的生態在都市中保留下來。

何欣純表示，祥興里一帶屬於老舊社區型態，長年欠缺休憩環境，因此積極爭取大智排水水環境改善整體計畫，總計畫經費耗資1.34億元；工程內容有步道動線設置、出入口廣場、親水暨水文文化教育互動空間廣場、河道護岸改善、水岸植栽等改善規畫，盼讓大智排水水岸大改造，讓祥興里有一處休閒、賞景、看生態的好地方。

何欣純說，第1期計畫自核定後即於今年開始啟動規畫作業，明年完成設計，待設計取得民眾認同後再進行工程施作；第1期完工後，第2期將持續推動，逐步落實水環境改善。

黃春海表示，祥興里近年來努力爭取旱溪生態步道整治、南門橋改建工程，但圍繞在社區周邊的大智排水水岸空間長久以來被時間遺忘，成為社區居民陌生的角落，希望整治工程可以趕快進行，讓居民早日找回社區早期水岸的空間記憶。