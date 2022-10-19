距離年底九合一大選投票已不到40天，民進黨新北市長候選人林佳龍表示，他會造訪新北大街小巷，不僅要力拚當選，更要衝出議員全壘打！

林佳龍今（19）日在臉書表示，選戰進入最後衝刺，從早市、黃昏市場到夜市，他將勤懇掃遍新北各區，只要是能走得到的地方，不論是大街上或者巷弄裡，都會緊握每一雙手，誠摯地拜託每一位市民。

林佳龍說，透過百場深入人群的掃街，逐漸展現團結精神，帶動翻轉的士氣，在跟時間賽跑的階段，不僅要力拚市長當選，更要衝出議員全壘打，才能爭取贏得最後的勝利，實現新北大翻新。