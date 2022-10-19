雲林縣長張麗善的麥寮後援會於昨(18日)晚間正式成立，並向鄉親報告自己帶領縣府團隊為麥寮鄉所做建設，包含投入21億來改善麥寮的道路品質、35件治水工程，讓麥寮不再淹水等等，並從麥寮鄉農會理事長許良先的手中接過好彩頭；她說，深知自己責任重大，必須加速前進，讓麥寮更好，因為麥寮未來好，雲林的未來就會好！

張麗善分享，這三年多來已經投入21億來改善麥寮的道路品質，把那些受到大車重壓而毀損的道路，以及一些民國五、六十年到現在都未修繕的農路都做了翻修或整建，努力讓民眾生活安全便利，也透過35件治水工程，讓麥寮不再淹水。此外，儘管雲林縣財政狀況不如其他縣市，儘管路平、燈亮、水溝通通通要錢，還是做了很多建設，甚至還幫雲林減債了68億，等同於幫雲林每人還了一萬元的債務，這樣嚴守財政紀律的雲林縣，也榮獲財政評比全國第3名的好成績。

不只如此，張麗善過去在擔任立委時，用盡各種方法向中央爭取經費、爭取建設，綁白布條抗議都做過，擔任縣長後，更是一天當三天，就是怕雲林被邊緣化。她說，好在努力總是有回報的，這三年多來，雲林縣的施政不僅榮獲國內外各項獎項，包含天下雜誌評比施政滿意度更獲得史上最佳全國第6名，更重要的是，有許多北漂新北市等其他縣市的鄉親，都反應家鄉的知名度、能見度這幾年大幅上升，讓身為雲林人的大家都與有榮焉。

而這一次，張麗善更提出｢2030前進雲林｣的概念，她說明，雲林未來要看更遠，要擘畫長遠的發展架構，也許做這些事情不像放煙火、剪綵有鎂光燈、能上電視，但身為縣長，同時也是想翻轉家鄉發展的雲林人，必須承擔雲林未來的發展責任。