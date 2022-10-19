主計總處今（19）日發布的國情通報指出，隨著美國連續升息、多國央行緊縮貨幣，加以大陸疫情反覆，使得市場對原油的需求預期放緩，10月前14天平均油價（OPEC）降至94.8美元，年漲幅也放緩至15.5％，國際油價下跌有助於舒緩國內物價上漲壓力。

主計總處指出，原油受全球景氣波動、供給量能、地緣政治，以及市場投機風向等因素影響，價格波動劇烈，110年隨著疫苗施打，全球經濟活動重啟，油品需求回升，油價逐步走高，全年平均升至69.9美元，較上年大漲68％。

今年以來，受俄烏戰事影響，油價再度上揚，6月漲至117美元，年漲幅達64％，惟隨著美國連續升息，帶動美元升值，多國央行跟進緊縮貨幣，加以中國大陸疫情反覆，使得市場對原油的需求預期放緩，9月降至95.3美元，10月前14天平均油價（OPEC）續降至94.8美元，年漲幅已收歛至15.5％。

主計總處還援引每月編算的進口原油物價指數（新台幣計價）指出，這項指數走勢與國際油價亦步亦趨，進口原油物價指數漲幅（年增率）在今年5月達到82.5％的高峰之後，逐月收歛，9月已降至46.9％。