俄烏戰爭進入瘋狂轟炸階段，俄羅斯以大量的神風自毀式無人機，攻擊烏克蘭民用設施，特別是能源系統，雖然神風無人機精準度不高，但是數量龐大又廉價，用防空飛彈攔截並不划算。為了協助烏克蘭，北約正在提供數百台信號干擾器，可以中斷神風無人機的遙控電波，並提早誘爆。

商業內幕(Business Insider)報導，星期二，北約秘書長延斯•史托騰伯格(Jens Stoltenberg)在柏林外交政策論壇上表示，北約軍事聯盟「將在未來幾天，向烏克蘭提供數百台反無人機干擾器。」

史托騰伯格說，反人人機系統將可以幫助烏克蘭解決目前的無人機體威脅，適用於俄羅斯擁有的各種無人機，當然包括伊朗製造的沙希德無人機(Shahed)。」

這是北約一攬子援助計劃的一部分，除了反無人機設備以外，該計劃還包括燃料供應、冬衣和醫療用品。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)也參加了這場線上會議，他表示「這對烏克蘭來說，意味著可以挽救更多的生命，能源基礎設施得到更好的保護。非常感謝北約的協助。」

雖然伊朗一直不承認，他們有提供神風自毀無人機給俄羅斯，但是它的殘骸證據很多，也有基輔拍攝的高清照片，都在在顯示那些是伊朗的沙希德136(Shahed-136)無人機。它是一種滯空彈藥(loitering munitions,也稱游蕩彈藥)，這意味著它可以在識別目標、飛入目標並引爆之前，先四處遊蕩，在確定之後再發動神風自毀攻擊。

雖然它的科技層次不高，但沙希德136的彈頭重量達到40公斤，對於不設裝甲的民用設備，特別是脆弱的電網、能源節點有很強的破壞力。

戰略分析師表示，俄羅斯以滯空彈藥打擊民用設施，只能造成烏克蘭軍民更強的抵抗決心，不太可能改變俄羅斯目前失利的態勢。