愛沙尼亞國會今天譴責俄羅斯併吞烏克蘭領土，並宣告俄國為「恐怖主義政權」。

法新社報導，愛沙尼亞國會共有101席，以88票通過上述聲明。有10名國會議員缺席，3人棄權。

根據聲明，愛沙尼亞國會「宣告俄羅斯為恐怖主義政權，俄羅斯聯邦是一個支持恐怖主義的國家」。

聲明也提到：「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的政權和其核攻擊威脅，把俄羅斯變成對歐洲及全球和平的最大危害。」

這項聲明是在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次呼籲之後通過。

同屬波羅的海國家的拉脫維亞國會已於8月宣告俄羅斯為「恐怖主義資助國」，並指責俄國「對烏克蘭人民實施針對性的種族滅絕行動」。

但美國總統拜登政府上月表示，華府不會這樣措辭，這麼做「不是最有效或最有力的前進方向」。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1111019