泓德能源（6873）獨家研發「智慧綠電系統TITAN」，泓德能源董事長謝源一表示：泓德能源自去年底興櫃後，更積極朝向智慧電力公司目標邁進，在各項業務的積極布局之下，今年一至九月累計營收更是繳出年成長近35%的成績單。今年在攤位展出最新的布局成果，也把戰情室首度搬到展會現場，凸顯泓德能源不僅掌握發電端與用電端的需求，更具備專業技術能力，能引領台灣邁向淨零碳排願景。

泓德能源總經理周仕昌表示：泓德能源2022年在發電、儲能、售電領域皆有斬獲，下半年有澎湖太陽光電、台南漁電共生兩大指標性案場開工，整體開工案場量預期累計達到200MW，售電部分則持續與企業簽定轉供合約。隨著TITAN與儲能方案上線，將可望為今、明兩年的營收動能再添柴火。

泓德能源獨家研發「智慧綠電系統TITAN」，導入AI演算法分析發電與用電數據資料庫，進而模擬出最佳的發用電模型，即時匹配多個發電案場與多個用電需求的排程（多對多），不僅如此，TITAN還將搭配儲能系統執行能源管理，可有效調控負載曲線、進行精準的電力調度與需量調控，進一步還可提供因應發電、儲能、充電在不同系統情境下運轉與維運策略的建議。

泓德能源總經理周仕昌說明：我們目標將TITAN打造成全台最完整的能源管理平台，現階段泓德能源可以運用TITAN即時監測與維運自身太陽光電、漁電共生的電站、推算最佳綠電售電配比，長期目標則希望配合電力自由化進程發展虛擬電廠，拓展到企業、家戶用電端，透過掌握供需雙方資料，及早布局與應對台灣的能源共享時代。

另一方面，面對再生能源間歇性發電特性，全球政府、企業紛紛透過打造儲能系統、藏電於民來補足先天限制，然而儲能系統往往需要大量土地、資金、設備成本，導致各國在執行與推動上進程較為緩慢。為解決此問題，泓德能源打造綠能解決方案，從軟硬體整合方面著手，協助企業以合理的成本建置儲能系統及妥善儲存綠電，不僅能作為緊急備援電力外，更能主動出擊加速提升綠電自給率。

在硬體部分，泓德將自建儲能工廠打造出符合台灣在地企業的儲能裝置，設計出專屬不同應用場景的電池模組與裝置容量，並提供客製化的能源管理系統以及效能保固服務，協助企業掌握電池健康狀態，輕鬆進行能源管理。至於軟體部分，企業可透過TITAN進行串接，即時監控與管理自身用電狀況，實踐用電智慧化目標。