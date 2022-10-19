以能源數據整合技術在太陽能產業展露頭角的微電能源，今年首次參加國際智慧能源周，以藝廊方式規劃策展，呈現未來電力互聯網Power Internet的願景；現場展出超過50種能源管理應用的場域，圖像化呈現發電、售電到用電各數據資料，風格獨具，體現微電能源不斷創新的品牌個性及韌性，力求實現太陽能從發電、售電到ESG的一百種可能。

隨著採購綠電成為企業的剛性需求，未來台灣綠電市場勢必以「多對多最佳化配合模式」為主要訴求，這也將帶動台灣能源結構進一步數位化變革，能源管理者需即時蒐集各項能源數據後提供不同服務模式。

微電能源董事長王愍迪表示，精準、正確、即時的能源數據分析及媒合能力，是企業將其用電狀況與綠能供電模式達成最佳匹配，極大化其採購綜效的成功關鍵，這正是微電多年來致力開發的關鍵能力。選在微電能源多項核心技術發展到位的今年參展，則是希望讓潛在夥伴更易於認識、瞭解微電能源如何貫徹Solar as a Service的理念，透過太陽能電廠開發，能源數據的蒐集、分析、整合、應用的核心能力，發展出太陽能電廠整合規劃建置營運模式，進而串連起能源到投資的整合價值鏈服務。

微電能源目前全台持續維運200多間不同型態的光電案場，包括2021年成功建置掛錶的一型案場項目「屏東天璣案場」，2022年也與聯邦集團攜手合作打造位於台南漁電共生先行區的漁電共生案場，裝置容量預估160MW，並投資建置300MW廷和光共同升壓站，為微電成為能源數據資訊供應商奠定良好基礎，吸引跨領域企業、飯店集團、銀行、高科技業及社會企業投資機構陸續加入成為合作夥伴。