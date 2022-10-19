台南市後壁頂長社區打造綠藝長堤公園。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

屋頂可設置花架，讓植物能攀附於屋頂，綠化及療癒整體空間氛圍。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

園內保留許多老樹，形成豐富自然地景。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

台南市後壁區一處荒煙蔓草之地，經過建築系學生和社區居民巧手改造，重新有了新生命。後壁頂長社區藉由市府都發局的台南築角創意計畫案，邀請成功大學建築系師生進駐，結合社區營造，打造「綠藝長堤公園」，盼成為當地連結居民情感的第5座祕境花園，讓社區變成療癒幸福村。

頂長社區近年陸續開闢江水伯花園、粨面宋江公園、長短樹公園、合鴨公園及綠藝長堤公園等5處休憩空間，其中在長短樹公園，請來成功大學建築系教授張珩團隊設計，搖身一變成為居民聚會、遊客打卡參觀的公共空間。今年社區透過台南築角創意計畫案，再次請來張珩的團隊規畫綠藝長堤公園。

綠藝長堤公園主要設計以頂長區中排水道整體為規畫構想，期能將整段溝渠周邊綠美化，打造臨水的社區散步道路；場域內步道旁設置休閒座椅，使社區居民可在樹下聊天、乘涼、休憩；另外，裡面高低起伏的土丘與多樣的地被植物，形成豐富自然地景，營造多樣化的藝術性景觀。

張珩表示，之前團隊營造的長短樹公園、楊家古厝，皆位在頂長社區南80線以北；而這次的綠藝長堤公園，則位在南80線以南，未來希望繼續爭取經費，以線性方式將街道綠美化，同時把散布在各處的公園連成一個網，讓整個村子有不一樣的風貌。

頂長社區發展協會總幹事張美雪說，這5年來，頂長社區打造了5座公園場域，不少人從一開始的質疑，到後來建置完工後逐漸認同它的存在價值，最近甚至有些居民還很熱心幫忙整理環境。像是住在綠藝長堤公園對面的莊登祿、莊謝玉馨夫婦倆，每天會幫公園裡的花草澆水，希望將公園營造得漂亮又舒適。