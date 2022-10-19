台3線台南楠西段16日出現重機車隊做「翹孤輪」炫技，同行車友還拍下多部「翹孤輪」影片上傳網路，引發社會關注，警方掌握這群重機車隊身分，並製單告發3名重機騎士3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕照；19日也通知涉嫌危駕的35名騎士到案，依公共危險罪嫌函送。

數輛重機16日獨輪行駛於台3線台南楠西段上，同行車友不僅攝錄，還PO網炫耀，引起網友撻伐，玉井警方獲報後，隨即派員調閱沿途監視器，揪出這群車隊一共35輛機車車牌及車主身分，過程中還發現車隊數次霸占快慢車道，十分囂張。

警方說，依據道路交通管理處罰條例第43條第3項規定，2輛以上汽車共同以危險方式駕車，或在道路上競駛、競技者，處汽車駕駛人3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照。同條第4項規定，汽車駕駛人有前項行為者，並吊扣該汽車牌照6個月；經受吊扣牌照之汽車再次提供為違反前項行為者，沒入該汽車。上述違規情節，機車一併適用。

另依據刑法第185條規定，壅塞陸路或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

玉井警分局表示，警方不定時與麻豆監理站、市府環保局及警察局交通警察大隊至轄區執行「監警環聯合稽查」工作，本年度迄今計舉發違規改裝車輛46件、無照（越級）駛143件及超速5162件，呼籲民眾務必遵守各項法規，切勿以身試法，以確保山區居民生活安寧及用路人安全。