Stellantis執行長Carlos Tavares周一在巴黎車展會場表示，歐盟在2035年全面禁止化石燃料汽車的提議，應該重新再協商，以便在邁向零碳排的轉型過渡過程中，賦予混合動力車更大的作用。

在被問到是否需要對禁令進行談判之時，Tavares回答說，這是必要的，2035年禁止傳統汽車銷售是一種教條式的決定，有著無法管控的社會後果。

歐盟目前正對一籃子的氣候提案做最後定案工作，其中包括從2035年開始禁售燃油新車。

根據歐盟的提議，到2030年，插電式混合動力車只能被列為是低碳排車輛。

Tavares說，由於純電動車比傳統燃油車或混合動力車更昂貴，許多人將買不起電動車。「如果你剝奪了中產階級行動自由的權利，就會產生嚴重的社會問題」。

一些汽車製造商已經將混合動力車(特別是插電式混合動力車)視為到純電動車的過渡技術，並主張在投資數十億歐元於該技術之後，應該允許延長它們的銷售時間。

汽車製造商和供應商還認為，使用電力動力將讓製造內燃機零件和組裝工人損失數以萬計的工作機會。

此外Tavares還說，將考慮讓集團旗下的雪鐵龍和標緻汽車在中國實施「輕資產」策略，主要對中國出口製成品汽車，而不是在當地組裝生產。他表示，正在與中國合作夥伴東風汽車進行談判，最終可能達到「不需要在中國建廠」的局勢。