歐洲面臨史上最嚴重能源危機，天然氣價格與需求不斷飆升，但卻有超過35 艘載有液化天然氣（LNG）的船隻在歐洲海岸附近漂流，無法及時卸貨，背後兩大原因，一是短時間內LNG供應過多，「再氣化」管線與儲罐不足；二是，隨著寒冬取暖需求增加，部分船隻等待以更高價格出售，不急著卸貨。

路透報導，歐洲長期以來都使用管線天然氣，這種天然氣不需要加壓與液化，主要供應來源就是俄羅斯，但俄烏開戰後，俄國削減天然氣出口，歐洲急尋替代來源，因此美國的液化天然氣趁機搶進市場，賣給歐洲國家。

由於LNG終端和輸氣管線不足，加上再氣化工廠儲罐幾乎已經裝滿，所以無法將天然氣輸送到歐洲各國。

數據顯示，超過35艘載有液化天然氣船舶在西班牙和地中海附近漂流，其中至少 8 艘停泊在加的斯灣附近。

業內人士指出，西班牙本周僅在其再氣化碼頭提供6個泊位，此供應數量不到在海岸排隊LNG船的五分之一。

西班牙擁有「再氣化」能力居歐盟首位，占33% 液化天然氣與44%液化天然氣儲存能力。一旦LNG船離開西班牙，也不易找到其他買家。西班牙天然氣運營商 Enagas指出，由於產能過剩，可能會拒絕LNG的卸載，再氣化工廠的高量能運行，預計至少會持續到 11 月的首周。

分析師Alex Froley表示，目前大量的貨物在西班牙南部或地中海附近等待，還有部分貨物在英國等待卸貨。他說，貨物堵塞的另一個原因是，隨著冬季取暖需求增加，預計天然氣價格將再度上漲，因此一些船隻等待以更高價格出售，這足以抵銷停泊在近海所產生的額外運輸成本。

Froley補充，如果LNG船卸貨狀況不理想，這些船隻可能會開始尋找歐洲以外的不同港口銷售貨物。