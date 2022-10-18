台中一名女子發覺丈夫外遇，多次與一名張姓女子前往汽車旅館開房間，甚至她還在丈夫的內褲上發現一根長髮，怒告張女求償撫慰金。台中地院審結，認為張女侵權屬實，應賠償30萬元為適當。可上訴。

判決書指出，女子主張，於1999年間與詹姓男子結婚，現正在進行離婚訴訟，未料張女明知詹男已婚，仍與對方過從甚密，去年9月間2人一同前往台中一處汽車旅館過夜，同年月間再度前往開房間，前後5次共同進同出出遊，此外，張女還將一根長髮遺留在詹男內褲上，認為2人互動明顯超過普通朋友分際，導致她的身心嚴重受創，故依法向張女求償100萬元撫慰金。

對此，張女聲稱，不清楚詹男的婚姻狀況，2人因為生意往來才互留電話，後來因為業務合作需見面開會討論，礙於疫情關係不便約在公共場合，她突發奇想決定約在汽車旅館，但她並無過夜。

台中地院法官勘驗證據，認定張女曾與詹男數次前往汽車旅館，且詹男也作曾與張女在旅館待到凌晨3至4時，至於詹男內褲上找到毛髮，因張女拒絕配合DNA鑑定，詹妻也無其他證據可證明毛髮為張女的，故此部分主張不採信，酌情後，判張女要賠償詹妻30萬元為適當。可上訴。