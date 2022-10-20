總統府今舉行「宣布2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」；這是台積電創辦人張忠謀第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議；張忠謀致詞時表示，台灣要跟可信任夥伴建立安全又有韌性的供應鏈，尤其是電子方面供應鏈，第二就是氣候變遷，「我會非常努力遵照總統指示傳遞這兩個消息」。

今年APEC經濟領袖會議將在11月18日至19日於泰國曼谷召開，張忠謀致詞時一開頭向在座出席者問好，還不忘提到「我的賢內助」；他說，的確，現在是在一個相當挑戰性的環境裡，「APEC是我們最重要的國際會議場合」，剛剛總統指示兩點要他們充分對別的會員國家，甚至全世界傳遞一個訊息。

他說，就是台灣要跟可信任夥伴建立安全又有韌性的供應鏈，尤其是電子方面供應鏈，第二就是氣候變遷，台灣已經做了很多工作，但還有很多要做，台灣在這方面努力，要利用APEC這個場合，告訴會員及全世界，「我會非常努力遵照總統指示傳遞這兩個消息」。

他說，且還有在許多非正式場合裡，會有很多機會跟別的國家領袖見面，在一個沒有第三者的場面，能夠有一對一的談話，他也會充分利用這個機會傳達台灣的立場，及尋求大家支持。

他指出，非常高興，這是他第五度被總統（蔡總統）任命，雖然第五度，但只去過一次，這次會是第二次，一次是智利發生暴動而取消，一次在馬來西亞跟紐西蘭都是線上會議，這是總統任命第二次實在的會議，希望能不負期望。