台灣民意基金會今天公布最新民調，新北市長侯友宜一邊選新北市長，一邊不排除參選2024總統，4成4基本上能接受，4成2不能接受；能接受的比不能接受的多1.9個百分點；台灣民基金會董事長游盈隆認為，台灣能接受侯友宜「吃碗內，看碗外」的人多如過江之鯽，不乏年輕、高學歷、跨政黨且遍布全台，這是不尋常的徵兆，相當奇特，可稱為「侯友宜現象」。對試圖長期執政的民進黨而言，這無疑是一個嚴重的警訊。

此外，民調顯示，侯友宜若選上新北市長，明年參選總統，3成4基本上支持，5成3不支持；不支持者比支持者多18.6個百分點。 游盈隆認為，這意味著如果侯友宜決定這麼做，台灣社會絕大多數人第一時間將持反對的態度，且有二成八的人強烈反對。但從另一個方面看，若侯當選新北市長，接著明年參選總統，會獲得全國選民至少三分之一強的支持，而這將是一股強大到不容忽視的力量。

侯友宜上個月初接受專訪，被問及是否參選 2024 總統時表示「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」，被外界解讀為正面回應，不排除當選這一屆新北市長後，接著投入明年總統大選。

台灣民意基金會今公布最新民調顯示，對侯友宜正在選新北市長，另一方面又不排除參選 2024 總統；9.2％非常能接受，35.1％還算能接受，26.9％不太能接受，15.5％一點也不能接受，11％沒意見，2.4％不知道、拒答。

游盈隆說，這清楚地表示台灣社會對侯友宜這種反傳統的參選態度看法嚴重分歧。 但也透露台灣選民給予侯友宜一項前所未有的榮寵，竟有多達4成4選民可以容許像他這種民選政治人物「吃碗內，看碗外」，尤其是牽涉參選 2024台灣總統，這是無法想像。從另 一方面看，這也顯示了侯友宜在今天台灣社會的超高人氣，他擁有非常厚實的民意支持，無疑是民進黨2024總統大選最可怕的競爭對手。

進一步分析，他說，年紀越輕似乎越能接受侯友宜這樣的表態，反之，則較不能接受；20-24歲50.2％能接受，47.3％不能接受；25-34 歲，52.3％可接受，29.9％不能接受；35-44歲46.7％能接受，40.1％不能接受;；45-54歲51.5％能接受，41.3％不能接受；55-64歲42.7％能接受，47.7％不能接受；65歲以上29.9％能接受，48.6％不能接受。

從教育背景看，他說，教育程度越高，似乎越能接受；大學及以上教育程度者48.6％能接受，38％不能接受；接受度最高是高中／高職教育程度者，50.1％能接受，43.5％不能接受。

政黨支持傾向看，他說，民進黨支持者33.1％能接受，60.4％不能接受；國民黨72.5％能接受，18.2％不能接受；民眾黨53.8％能接受， 34.3％不能接受；時代力量42.5％能接受，57.5％不能接受；台灣基 進支持者17.1％能接受，77.4％不能接受；中性選民，36.4％能接受，35.7％ 不能接受。

從傳統台灣地緣政治觀點看，他說，台北市40.6％能接受，39.9％不能接受；新北市41.5％能接受，46.4％不能接受；桃竹苗46.7％能接受，43.2％不能接受；中彰投50.2％能接受，35.3％不能接受；雲嘉南45.6％ 能接受，38.3％不能接受；高屏澎38.4％能接受，51.2％不能接受；基宜花東金馬47.1％能接受，42％不能接受。

至於侯友宜若當選新北市長，明年再宣佈參選 2024 總統，9.8％非常支持，24.4％還算支持，24.4％不太支持，28.4％一點也不支持，10.4％沒意見，2.6％不知道、拒答。顯示3成4基本上支持，但5成3不支持；中性選民2成5支持，4成5不支持；若將台澎金馬分成七大塊，7區塊全部不支持多於支持，其中新北市選民3成1支持，5成3不支持。