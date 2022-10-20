人民網報導，位於大陸四川盆地的金石103HF探井18日獲高產穩產工業氣流，日產天然氣25.86萬立方公尺，評價落實地質資源量3878億立方公尺。這是大陸首次在寒武系筇竹寺組地層取得頁岩氣探勘的重大突破。

香港東網指出，若按照每戶家庭日用天然氣1立方米計算，該探井日產天然氣量可滿足近25.86萬戶一日使用量。

報導指出，頁岩氣是指賦存於富有機質泥頁岩及其夾層中，以吸附或游離狀態存在的非常規天然氣，成分以甲烷為主，主要用於居民燃氣、城市供熱和發電等。

業界人士表示，四川盆地主要有龍馬溪組和寒武系筇竹寺組兩套主力海相頁岩層系，寒武系筇竹寺組是未來最具潛力的海相頁岩氣探勘目標。這次在該新層系探勘獲得頁岩氣，將為頁岩氣探勘開發由龍馬溪組單一層系向新區、新層系、新類型領域縱深推進提供支持，助力大陸川渝地區國家天然氣（頁岩氣）千億立方米級產能基地建設。

中國石化西南石油局相關負責人表示，「我們建立了針對寒武系頁岩層系新的評價標准，發現了粉砂質新類型頁岩氣探勘目的層。同時，針對該層系具有優質頁岩厚度薄、縱向應力差異大、規模改造難度大等特點，創新採用新的壓裂工藝和壓裂液體系，多段壓裂改造，為金石103HF井獲得高產奠定了基礎。」