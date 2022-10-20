「高端戰士」若赴日，須花錢做PCR惹出最新民怨，疫情指揮中心昨(19日)宣布，已接種高端、欲赴日的民眾可補打其他廠牌疫苗。對此，國民黨前台北市議員羅智強昨在臉書表示，假設是三劑都打高端「死忠的人」，今天打第一劑，隔28天之後可以打第二劑，再隔84可以打第三劑，這樣經過了112天，就「補打完成了」，「這到底是高端疫苗，還是整人疫苗？」

羅智強指出，打高端變成出國的「次等公民」，民怨憤騰，衛福部終於推出了高端的「補打方案」；但他質疑，這到底是高端疫苗，還是整人疫苗？更離奇的是，原本疫苗有劑量上限，但是打完高端三劑再加補打三劑，等於總共打了六劑，這樣安全嗎，有做過人體實驗嗎？

羅智強進一步問，「還是衛福部認為高端只是『安慰劑』，根本不需要考慮總劑量的問題？說了一個謊，就要說更多的謊來圓，犯了一個錯，又要犯更多的錯來彌補，對民進黨『死忠』的高端疫苗接種者，成為台灣最無奈的白老鼠」。該篇文曝光後已有1.2萬人按讚、超過千則留言，有網友表示「那句『我負責』，不知到底是什麼意思」、「100萬死忠高端戰士」、「時中啊，真的很瞎」、「世上沒有人比得上」。