消費者文教基金會與壯世代教科文協會進行「年齡針對性」消費經驗調查，發現超過8成高齡者的消費經驗中，曾感受到被歧視，其中超過6成以上對於被貼上與時尚流行絕緣、需要營養保健食品的標籤。

調查發現，在12個消費情境中，「產品」面向的年齡歧視感受最為強烈，近9成壯世代對此有感，其中，甚至有35％是達到重度等級的感受；其次為「文化」面向，中重度感受佔比為59％；「通路」面向，中重度感受佔比為57％；「態度」面向，中重度感受佔比為49％。

「這何嘗不是一種刻板印象」，壯世代教科文協會理事長吳春城表示未來的20年內， 50歲以上的人口將大於50歲以下的人口，企業應該重新思考、翻轉新的商業模式，及早布局『壯商機』，創造企業與消費者的雙贏。

消基會指出，某些活動直接標明「「本活動限定50歲以下參加！」，但隨著醫學與科技的進步，年齡已不再是判斷健康及體力的唯一指標。對於特定年齡的限制，無形中反而強化了中老年人等於身體狀況不佳的刻板印象，也有進入潮流服飾店被店員詢問「是要幫小孩買的嗎？」，讓他們感受到被歧視，這極可能使得原有的消費意願最後打消念頭。

本次問卷調查為透過網路問卷調查50歲以上民眾，並取得723份有效樣本。