台灣近年陷入低薪泥沼，加上通膨壓力，不少人在正職之外，還需要兼差，才能維持生活開銷，或才有餘錢投資、買房，《科技紫薇網》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖兔、生肖馬有機會利用斜槓賺到錢，拓展事業版圖。

▍生肖鼠

屬鼠的人天生機靈，對於環境的敏感度極高，任何細微的趨勢變化都能激起他們豐富的聯想力，加上不愛單調乏味的工作，會嘗試多接觸其他商機尋找機會，一旦手上資源累積到一定程度，就會大膽嘗試。生肖鼠在追尋斜槓人生時，就算一時未能開花結果，也會懂得自我修正路線，所以只要堅持到底，等到水到渠成，必定讓人驚豔不已。

▍生肖兔

生肖兔感性細膩，生活品味原本就跟得上流行，對於工作更是從不馬虎，不但在本業上會追求精益求精，也會有嘗試跨界創新的念頭，只有在主業、副業都壓上籌碼，才覺得有安全感，儘管過程需要許多摸索嘗試，甚至付出不小的代價當作學費，但因為生肖兔者有著超越常人的耐力，又有虛心求教的柔軟身段，能在艱辛過程中摸索出心得，走出適合自己的職業生涯。

▍生肖馬

生肖馬追求卓越，總想測試自己的極限，挑戰更多的人生可能性，一旦發現有鑽研學習的機會，哪怕當下已經壓力很大，還是會擠出時間充實自己，尤其越具競爭的職場，越能激起他們的興趣，在身兼副業、甚至多重斜槓時，生肖馬者會為自己的價值感到驕傲，即使蠟燭兩頭燒，也樂在其中，很有機會能為人生寫下經典案例。